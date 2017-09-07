Первая леди Кыргызстана передала специалистам НЦКиТ дорогостоящее оборудование для лечения аритмии

7 сентября 2017, 12:46 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Бишкеке в Национальном центре кардиологии и терапии имени Мирархимова состоялась передача современного оборудования для проведения радиочастотной абляции для пациентов с сердечно сосудистой недостаточностью.

В церемонии вручения сертификатов на оборудования прошло сегодня в конференц-зале Центра при участии первой леди Кыргызстана Раисы Атамбаевой, ректора Кыргызской медицинской академии Индиры Кудайбергеновой и директора НЦКиТ, профессора Айнагуль Джумагуловой, а также специалистов в области кардиологии.

"Мне выпала честь передать подарок – прибор, который помогает не только распознавать и диагностировать, но еще и лечить серьезные кардиологические недуги. Сейчас мы наглядно увидели, что на ранних стадиях аритмию можно лечить без хирургического вмешательства в сосуды. Поэтому я хочу, чтобы этот прибор служил исправно и долго, и чтобы молодежь обучалась и знала эти современные методы", - сказала Атамбаева в своей речи.

Первая леди также отметила, что этот год является знаменательным для Центра, потому что он совпал с 90-летием со дня рождения академика Миррархимова и 40-летием со дня основания НЦКиТ. Она поздравила всех присутствующих с юбилейными событиями и пожелала крепкого здоровья, успехов и благополучия каждой семье.

Приобретение и передача данного оборудования было инициировано медицинским центром КГМА и первой леди Кыргызстана Раисой Атамбаевой. Совместным решением инициаторы передали комплект медицинского оборудования в отделение нарушений ритма сердца при НЦКиТ имени Миррархимова.