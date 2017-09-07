В Бишкеке демонтированы самовольно установленные гаражи

7 сентября 2017, 12:16 Комментарии

На пересечении улиц Шопокова и Туголбай-Ата в столице демонтированы 3 самовольно установленных гаража общей площадью 56 кв. метров с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. Ранее специалистами Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека выданы уведомления владельцам данных гаражей, в связи с неисполнением уведомления в срок демонтаж произведен в принудительном порядке.

В целях недопущения самовольного строительства объектов в городе Бишкек Управлением землепользования и строительства (УЗС) мэрии проводится инвентаризация муниципальных земель и зданий, расположенных на территории города Бишкек.