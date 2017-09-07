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В Бишкеке демонтированы самовольно установленные гаражи

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446552-ru.html

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Не воздвигай забор, где вздумается, мэрия Бишкека все равно демонтирует

7 сентября 2017, 12:16       Комментарии

На пересечении улиц Шопокова и Туголбай-Ата в столице демонтированы 3 самовольно установленных гаража общей площадью 56 кв. метров с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека. Ранее специалистами Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека выданы уведомления владельцам данных гаражей, в связи с неисполнением уведомления в срок демонтаж произведен в принудительном порядке.
В целях недопущения самовольного строительства объектов в городе Бишкек Управлением землепользования и строительства (УЗС) мэрии проводится инвентаризация муниципальных земель и зданий, расположенных на территории города Бишкек.

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