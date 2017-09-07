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Скорая помощь приняла роды на дому

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365942_sk...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446551-ru.html

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Телефон бишкекской "скорой" не работает, есть временные контакты

7 сентября 2017, 12:11       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, бригада скорой помощи приняла роды на дому. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач Бишкекской станции скорой помощи Искендер Шаяхметов.
По его словам, роженице 23 года. Женщина родила на сроке 33 недели. Ребенок был недоношенным. В родах ребенок захлебнулся в околоплодных водах. Однако бригада провела реанимационные мероприятия и в итоге мама с ребенком госпитализированы в 6-й роддом.
"Это ее третьи роды. Женщина является внутренним мигрантом из Джалал-Абада", - сказал Шаяхметов.
Он сообщил, что всего в прошлом году бригады скорой медицинской помощи приняли 178 домашних родов.
"Это происходит из-за того, что женщины не встают вовремя на учет. В основном рожают на дому женщины - внутренние мигранты", - отметил главврач.

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