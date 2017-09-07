Скорая помощь приняла роды на дому

7 сентября 2017, 12:11 Комментарии

Сегодня, 7 сентября, бригада скорой помощи приняла роды на дому. Об этом на пресс-конференции сообщил главный врач Бишкекской станции скорой помощи Искендер Шаяхметов.

По его словам, роженице 23 года. Женщина родила на сроке 33 недели. Ребенок был недоношенным. В родах ребенок захлебнулся в околоплодных водах. Однако бригада провела реанимационные мероприятия и в итоге мама с ребенком госпитализированы в 6-й роддом.

"Это ее третьи роды. Женщина является внутренним мигрантом из Джалал-Абада", - сказал Шаяхметов.

Он сообщил, что всего в прошлом году бригады скорой медицинской помощи приняли 178 домашних родов.

"Это происходит из-за того, что женщины не встают вовремя на учет. В основном рожают на дому женщины - внутренние мигранты", - отметил главврач.