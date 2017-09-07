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В Бишкеке демонтированы самовольно установленные гаражи

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365943_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446550-ru.html

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Не воздвигай забор, где вздумается, мэрия Бишкека все равно демонтирует

7 сентября 2017, 12:28       Комментарии

В целях недопущения самовольного строительства объектов в Бишкеке Управлением землепользования и строительства (УЗС) проводится инвентаризация муниципальных земель и зданий, расположенных в столице.
В рамках данной работы демонтированы самовольно установленные гаражи, расположенные на пересечении улиц Шопокова-Туголбай-Ата в количестве 3 единиц общей площадью 56 квадратных метров с приведением муниципальной территории в первоначальное состояние.
Ранее специалистами УЗС выданы уведомления владельцам данных гаражей. В связи с неисполнением уведомления в срок демонтаж произведен в принудительном порядке.
Справка: Постановлением мэрии города Бишкек № 1 от 06.01.2017 г. образован оперативный штаб по предотвращению и пресечению незаконного строительства объектов в столице.

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