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Мирзиёев подарил машину и квартиру кыргызскому акыну из Андижана

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446549-ru.html

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7 сентября 2017, 12:16       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил акыну-импровизатору Идирису Айитбаеву, этническому кыргызу, проживающему в Андижанской области, автомобиль марки Chevrolet Malibu и квартиру.
Как сообщили в пресс-службе мэрии Оша, аким Андижанской области Шукрат Абдурахмонов заявил об этом на мероприятии по открытию контрольно-пропускного пункта "Достук" (Ошская область) на кыргызско-узбекской границе.
Как отметил сам Идирис Айитбаев на странице в соцсети, он пел перед президентами КР и РУз о дружбе двух народов и пережитых испытаниях.
"Меня переполняла радость, когда Алмазбек Шаршенович обнял и поблагодарил за мое творчество. В это же время Шавкат Мирромонович поручил своим помощникам сделать мне презент. Я весь дрожал от этой новости", - поделился акын.
Айитбаев также принимал участие в "баттле" акынов-импровизаторов из Кыргызстана и Казахстана, посвященном 80-летию известного акына Тууганбая Абдиева.
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