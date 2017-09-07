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ДУМК: Участвовавший в конфликте с сельчанами в Аксы смотритель кладбища – не священнослужитель

Источник:
http://kabar.kg/news/dumk-ucha...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446548-ru.html

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7 сентября 2017, 11:49       Комментарии

Бишкек, 07.09.17 /Кабар/. Смотритель кладбища, участвовавший в конфликте с жителями села Итагар Аксыйского района, не числится в структуре муфтията и не является священнослужителем. Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман Кыргызстана.
Муфтият заявляет, что священнослужители не принимали участие в этом инциденте.
4 сентября в селе Итагар в кладбище Баба-Ата, как сообщалось, священнослужители подрались с местными жителями.
В МВД накануне сообщали, что конфликт на данный момент исчерпан, сотрудники милиции и глава айыл окмоту провели с сельчанами разъяснительные работы.
По информации агентства Turmush, сельчане планировали провести уборку на территории кладбища, однако смотритель попытался им помещать. Тогда сельчане оградили его территорию, и раскритиковали смотрителя за отсутствие должного ухода. После этого смотритель кладбища привел своих знакомых, которые, как сообщается, начали запугивать сельчан, что и привело к конфликту.

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