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Вице-премьер Зилалаев ознакомился с соцобъектами г.Ош

 

Фотографии: kabar.kg

                

Источник:
http://kabar.kg/news/vitce-pre...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446547-ru.html

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7 сентября 2017, 12:14       Комментарии

Ош, 07.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшебек Зилалаев ознакомился с социальными объектами города Ош во время своей рабочей поездки.
Так 6 сентября Д.Зилалаев ознакомился с ходом строительства нового резервуара площадью в 6 тысяч кубометров для жителей массива Кен-Сай и Жапалак при Ошском городском управлении водным хозяйством, ознакомился с выделенной площадкой для строительства санитарного полигона.
В свою очередь мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев отметил необходимость строительства третьего нового резервуара для жителей села Жапалак и массива Кен-Сай, для строительства которого было выделено 60 млн сом.
Кроме того вице-премьер-министр ознакомился с проектами строительства объездных дорог вокруг города Ош, побывал в муниципальном автовокзале и ознакомился с деятельностью ТЭЦ города Ош.

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