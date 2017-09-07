Вице-премьер Зилалаев ознакомился с соцобъектами г.Ош

7 сентября 2017, 12:14 Комментарии

Ош, 07.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшебек Зилалаев ознакомился с социальными объектами города Ош во время своей рабочей поездки.

Так 6 сентября Д.Зилалаев ознакомился с ходом строительства нового резервуара площадью в 6 тысяч кубометров для жителей массива Кен-Сай и Жапалак при Ошском городском управлении водным хозяйством, ознакомился с выделенной площадкой для строительства санитарного полигона.

В свою очередь мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев отметил необходимость строительства третьего нового резервуара для жителей села Жапалак и массива Кен-Сай, для строительства которого было выделено 60 млн сом.

Кроме того вице-премьер-министр ознакомился с проектами строительства объездных дорог вокруг города Ош, побывал в муниципальном автовокзале и ознакомился с деятельностью ТЭЦ города Ош.