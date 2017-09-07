Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
малооблачно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В разы снижен конфликтный потенциал на кыргызско-узбекской госгранице – МамытовВ разы снижен конфликтный потенциал на кыргызско-узбекской госгранице – МамытовВ Бишкеке демонтированы самовольно установленные гаражиВ Бишкеке демонтированы самовольно установленные гаражи

El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октября

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/el-pais-c...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446546-ru.html

Похожие новости

Дуйшеев об улучшении экологических условий Кумтора: Правительство сделало то, что нужно было сделать давно

Правительство Кыргызстана дало присягу служить народу верой и правдой

В Жогорку Кенеше члены правительства принесли присягу

Члены нового правительства приносят присягу в Жогорку Кенеше

Кыргызстан и Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области электронного управления

7 сентября 2017, 12:17       Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. Члены каталонского правительства во главе с лидером региона Карлесом Пучдемоном подписали в среду указ о проведении референдума о независимости 1 октября, сообщила в четверг газета El Pais
Подписание документа состоялось в региональном парламенте после того, как палата одобрила закон о плебисците.
Мадрид заявляет, что не позволит провести референдум, пишет ТАСС.
Ранее в среду парламент автономии одобрил закон о плебисците. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство".
В законе говорится, что победа на референдуме сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.
Испанское правительство неоднократно заявляло, что данный плебисцит посягает на единство и целостность пиренейского королевства. В четверг Совет министров страны соберется на экстренное заседание.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум