El Pais: члены правительства Каталонии подписали указ о проведении референдума 1 октября

7 сентября 2017, 12:17 Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. Члены каталонского правительства во главе с лидером региона Карлесом Пучдемоном подписали в среду указ о проведении референдума о независимости 1 октября, сообщила в четверг газета El Pais

Подписание документа состоялось в региональном парламенте после того, как палата одобрила закон о плебисците.

Мадрид заявляет, что не позволит провести референдум, пишет ТАСС.

Ранее в среду парламент автономии одобрил закон о плебисците. Инициативу поддержали сепаратистская коалиция "Вместе "за" и "Кандидаты за народное единство".

В законе говорится, что победа на референдуме сторонников разрыва с Испанией будет означать незамедлительное объявление независимости парламентом Каталонии. В случае их провала будут проведены новые региональные выборы в автономной области.

Испанское правительство неоднократно заявляло, что данный плебисцит посягает на единство и целостность пиренейского королевства. В четверг Совет министров страны соберется на экстренное заседание.