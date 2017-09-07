В суде по делу Жапарова допросили бывшего омбудсмена

7 сентября 2017, 11:47 Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.

В ходе процесса в качестве свидетеля суд допросил бывшего омбудсмена Кыргызстана Бактыбека Аманбаева.

Он рассказал, что во время беспорядков в Караколе в 2013 году были задержаны митингующие, из которых 18 человек сильно избили сотрудники правоохранительных органов.

"После того как я получил сообщение о задержанных, приехал в СИЗО ГКНБ, снял побои на камеру и взял у них интервью. Задержанный Наристе Калчаев сообщил, что не знает, кто их избивал. Задержание производили сотрудники милиции. Со слов Калчаева, у него спрашивали, является ли Жапаров организатором и спонсором митинга. Все собранные материалы были переданы генпрокурору Аиде Саляновой. Однако та сказала, что дело прекратят за отсутствием состава преступления", - сказал Аманбаев.

Свидетель добавил, что когда он обратился с официальным письмом к президенту и поднял вопрос пыток в парламенте в октябре 2015 года, ему пришлось покинуть свою должность.