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В суде по делу Жапарова допросили бывшего омбудсмена

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365939_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446545-ru.html

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Дело сторонников Жапарова: Подсудимые получили от 4 до 8 лет колонии

7 сентября 2017, 11:47       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу экс-депутата парламента Садыра Жапарова.
В ходе процесса в качестве свидетеля суд допросил бывшего омбудсмена Кыргызстана Бактыбека Аманбаева.
Он рассказал, что во время беспорядков в Караколе в 2013 году были задержаны митингующие, из которых 18 человек сильно избили сотрудники правоохранительных органов.
"После того как я получил сообщение о задержанных, приехал в СИЗО ГКНБ, снял побои на камеру и взял у них интервью. Задержанный Наристе Калчаев сообщил, что не знает, кто их избивал. Задержание производили сотрудники милиции. Со слов Калчаева, у него спрашивали, является ли Жапаров организатором и спонсором митинга. Все собранные материалы были переданы генпрокурору Аиде Саляновой. Однако та сказала, что дело прекратят за отсутствием состава преступления", - сказал Аманбаев.
Свидетель добавил, что когда он обратился с официальным письмом к президенту и поднял вопрос пыток в парламенте в октябре 2015 года, ему пришлось покинуть свою должность.

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