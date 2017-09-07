Сборная Кыргызстана по тайскому боксу усердно готовится к Азиатским играм в Ашхабаде

7 сентября 2017, 11:22 Комментарии

Бишкек, 07.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана по тайскому боксу готовится к Азиатским играм в закрытых помещениях, которые пройдут с 17 по 27 сентября в городе Ашхабаде (Туркменистан). Сборы проходят в селе Тамчы Иссык-Кульской области.

Президент Федерации тайского бокса КР Елена Шевченко сообщила, что к турниру активно готовятся Ислам Осмонбаев, Арген Керимбеков, Элазан Замирбеков, Бекжан Матысаев, Эльнур Анваржан уулу, Тимур Маматисаков и Али Беляев.

"В тренировочном лагере идут усиленные тренировки. Утро начинается с кросса на рассвете, после завтрака первая тренировка, и перед ужином - вторая. Спортсмены сборной шлифуют технику и отрабатывают эффективные связки семь часов в день", - сообщила Шевченко.

Борьбу за медали будут вести спортсмены из 62 стран мира – 45 Азия и 17 Океания). Они будут состязаться по 21 виду спорта: шахматы, футзал, теннис, тайский бокс, самбо, кураш, джиу-джитсу, боулинг, велогонки на треке, плавание, легкая атлетика, пауэрлифтинг, баскетбола, таэквондо WTF, спортивные танцы, кикбоксинг, конкур, борьба на поясах, спортивная борьба, бильярд и туркменская национальная борьба.