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ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов в президенты, еще трое под вопросом

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/tcik-zare...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446542-ru.html

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7 сентября 2017, 11:30       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Центризбирком зарегистрировал 13 человек в качестве кандидатов в президенты. Об этом агентству "Кабар" сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.
Он рассказал, что до окончания регистрации кандидатов осталось два дня. На сегодня проверены все претенденты.
"Под вопросом три кандидата, которые подали в суд на ЦИК в связи с отказом в регистрации. Это Турсунбек Акун, Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев. По ним вопрос решится до 10 сентября", - пояснил он.
Осмоналиев сообщил, что в ночь с 9 по 10 сентября после полуночи начнется предвыборная агитация.
Также член ЦИК сообщил, что в плане подготовки проведения выборов все идет согласно календарному плану.
"Основной акцент сейчас делается на списках избирателей. Стоит отметить, что в Бишкеке откроют 33 участка для тех, кто поменял свой избирательный адрес", - добавил он.
Напомним, что президентские выборы состоятся 15 октября 2017 года.

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