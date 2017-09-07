ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов в президенты, еще трое под вопросом

7 сентября 2017, 11:30 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Центризбирком зарегистрировал 13 человек в качестве кандидатов в президенты. Об этом агентству "Кабар" сообщил член ЦИК Кайрат Осмоналиев.

Он рассказал, что до окончания регистрации кандидатов осталось два дня. На сегодня проверены все претенденты.

"Под вопросом три кандидата, которые подали в суд на ЦИК в связи с отказом в регистрации. Это Турсунбек Акун, Ахматбек Келдибеков и Исхак Масалиев. По ним вопрос решится до 10 сентября", - пояснил он.

Осмоналиев сообщил, что в ночь с 9 по 10 сентября после полуночи начнется предвыборная агитация.

Также член ЦИК сообщил, что в плане подготовки проведения выборов все идет согласно календарному плану.

"Основной акцент сейчас делается на списках избирателей. Стоит отметить, что в Бишкеке откроют 33 участка для тех, кто поменял свой избирательный адрес", - добавил он.

Напомним, что президентские выборы состоятся 15 октября 2017 года.