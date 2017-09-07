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Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому акыну машину и дом в Андижане

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365936_sh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446541-ru.html

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В Оше на кыргызско-узбекской границе открывается КПП "Достук"

7 сентября 2017, 11:07       Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому акыну-импровизатору Идрису Айитбаеву дом и машину. Об этом поэт сообщил на своей странице в Facebook.
По словам Айитбаева, во время визита в Бишкек Шавкат Мирзиёев был особо впечатлен его творчеством, и после выступления акына сразу дал поручение своим помощникам передать ему от своего имени машину и дом в Андижане.
Идрис Айитбаев - знаменитый акын-импровизатор. В разные годы становился лауреатом международных фестивалей "Айтыш" в Кыргызстане и за рубежом.
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