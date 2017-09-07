Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому акыну машину и дом в Андижане

7 сентября 2017, 11:07 Комментарии

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому акыну-импровизатору Идрису Айитбаеву дом и машину. Об этом поэт сообщил на своей странице в Facebook.

По словам Айитбаева, во время визита в Бишкек Шавкат Мирзиёев был особо впечатлен его творчеством, и после выступления акына сразу дал поручение своим помощникам передать ему от своего имени машину и дом в Андижане.

Идрис Айитбаев - знаменитый акын-импровизатор. В разные годы становился лауреатом международных фестивалей "Айтыш" в Кыргызстане и за рубежом.

Президент Шавкат Мирзиёев посетил Бишкек с государственным визитом 5-6 сентября. Это был первый визит узбекского президента в Кыргызстан за последние 17 лет. Стороны обсудили пограничные вопросы, подписали ряд документов и отметили, что кыргызско-узбекские отношения вышли на новый, позитивный уровень