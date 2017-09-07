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В суде по делу Текебаева сделали замечание адвокату за грубость прокурору

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365938_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446540-ru.html

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Генпрокурор Бразилии обвинил двух экс-президентов страны в коррупции

7 сентября 2017, 11:17       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в Бишкекском городском суде продолжилось судебное заседание по делу депутата парламента Омурбека Текебаева и экс-министра чрезвычайных ситуаций Дуйшонкула Чотонова.
В ходе процесса адвокат Чынара Джакупбекова сообщила, что из списка свидетелей суд убрал бывшего главу ЗАО "Альфа Телеком" Азамата Мурзалиева. Он, по словам юриста, был 19-м в списке.
Юрист заявила, что суд не имеет права исключать людей из списка свидетелей, если ранее данный список был утвержден.
На это председательствующий на процессе Адис Момуналиев ответил, что в списке было 18 человек, а 19-й свидетель был дописан адвокатом Канатом Хасановым.
"Вопрос исчерпан. Если вы сами не можете обеспечить свидетелей, то все уже решено. Вы дали список из 18 человек, следующим по списку вы дописали Мурзалиева. Вы обязались обеспечить явку свидетелей сами. Если сможете его доставить в суд, мы допросим. Если же нет, так нет", - сказал Момуналиев.
На это адвокат Канат Хасанов вновь заявил ходатайство о приводе из колонии Азамата Мурзалиева.
"Без него многие вещи не будут понятны. Вы должны обеспечить его явку. Обяжите конвой доставить его", - просил он.
Однако суд отказал в просьбе, мотивировав это тем, что нет смысла его допрашивать.
После этого адвокат заявил отвод судебной коллегии.
Суд, выйдя из совещательной комнаты, отказал в отводе коллегии и сделал замечание Хасанову за грубость прокурору.

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