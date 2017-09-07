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Новости Кыргызстана

В суде по делу Текебаева сделали замечание адвокату за грубость прокуроруВ суде по делу Текебаева сделали замечание адвокату за грубость прокурору

Госантимонополию просят изучить повышение стоимости авиабилетов в Ош

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365937_go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446539-ru.html

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7 сентября 2017, 11:23       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, депутат Жогорку Кенеша Алмазбек Эргешов ("Кыргызстан") обратил внимание членов правительства на повышение стоимости авиабилетов в Ош.
Депутат отметил, что одна из международных авиакомпаний, когда пришла на рынок Кыргызстана, называла стоимость билетов в Ош в 999 сомов, однако на сегодняшний день они стоят 4,5 тысячи сомов.
"Платить 4500 сомов за 35 минут - неправильно, некоторые в Москву летают за 100 долларов. Надо поручить Госантимонополии проверить обоснованность повышения стоимости билетов", - добавил он.

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