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Генсек ООН заявил о необходимости коллективных мер в случаях геноцида

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/gensek-oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446538-ru.html

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7 сентября 2017, 10:47       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил о необходимости принимать коллективные действия по силовому сценарию в отношении государства, власти которого не могут защитить население от геноцида.
Выступая на неформальном заседании Генассамблеи ООН в среду, Гутерреш напомнил, что согласно итоговому документу Всемирного саммита ООН 2005 года, "государства несут главную ответственность по защите своего населения".
"Но есть и другое направление: оказывать поддержку другим государствам, если у них нет возможности предотвращать преступления на их территории", — подчеркнул он.
"Если очевидно, что национальные власти не справляются с защитой населения от геноцида, военных преступлений, этнических чисток и преступлений против человечности, тогда мы должны быть готовы принять коллективные действия, в соответствии с Уставом ООН, включая Главу VII Устава, в зависимости от конкретного случая", — заявил генсек всемирной организации.
Глава VII Устава ООН определяет действия в отношении угрозы мира, нарушения мира и актов агрессии. В 42-й статье данной главы говорится, что если меры, не связанные с применением силы, оказались недостаточными, Совбез "уполномочен предпринимать такие действия воздушными, морскими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания или восстановления международного мира и безопасности".
Источник РИА Новости

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