7 сентября 2017, 11:01 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. Российская компания "Росатом" рассматривает возможность строительства центра ядерной медицины в Кыргызстане, сейчас ведутся переговоры по этому вопросу, передает РИА Новости.

"Росатом" планирует строительство пилотного проекта - центра ядерной медицины в Приморском крае, который в дальнейшем будет реализован в других регионах России, а также обсуждается возможность строительства таких объектов и в странах СНГ.

Генеральный директор управляющей компании "Росатома" в области ядерной медицины АО "Русатом Хэлскеа" Денис Чередниченко сообщил, что сейчас ведутся переговоры по строительству таких центров и в странах СНГ.

"На сегодняшний момент мы обсуждаем возможность проекта в Кыргызстане. Но там основной момент — понимание того, как государство будет его финансировать", — добавил Чередниченко.

Планируется, что центр ядерной медицины обеспечит потребности в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также сможет оказывать услуги пациентам из близлежащих стран.