Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Шавкат Мирзиёев подарил кыргызскому акыну машину и дом в АндижанеШавкат Мирзиёев подарил кыргызскому акыну машину и дом в АндижанеГорожане устранили нарушения после предписания СЭИГорожане устранили нарушения после предписания СЭИ

"Росатом" рассматривает возможность строительства центра ядерной медицины в Кыргызстане

Источник:
http://kabar.kg/news/rosatom-r...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446537-ru.html

Похожие новости

Правительство Кыргызстана дало присягу служить народу верой и правдой

Муфтият Кыргызстана выступил с заявлением о ситуации в Мьянме

В отдаленных районах Кыргызстана до сих пор нет цифрового телевидения

Армянин, путешествующий по миру, на велосипеде с собакой прибыл в Кыргызстан

Вице-премьер КР прокомментировал заявление "РусГидро" о намерении подать в суд на Кыргызстан

7 сентября 2017, 11:01       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. Российская компания "Росатом" рассматривает возможность строительства центра ядерной медицины в Кыргызстане, сейчас ведутся переговоры по этому вопросу, передает РИА Новости.
"Росатом" планирует строительство пилотного проекта - центра ядерной медицины в Приморском крае, который в дальнейшем будет реализован в других регионах России, а также обсуждается возможность строительства таких объектов и в странах СНГ.
Генеральный директор управляющей компании "Росатома" в области ядерной медицины АО "Русатом Хэлскеа" Денис Чередниченко сообщил, что сейчас ведутся переговоры по строительству таких центров и в странах СНГ.
"На сегодняшний момент мы обсуждаем возможность проекта в Кыргызстане. Но там основной момент — понимание того, как государство будет его финансировать", — добавил Чередниченко.
Планируется, что центр ядерной медицины обеспечит потребности в диагностике и лечении онкологических заболеваний, а также сможет оказывать услуги пациентам из близлежащих стран.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум