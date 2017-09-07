Тилек из Бишкека: Миграция не сложна, если соблюдать законы и принимать культуру

7 сентября 2017, 11:14 Комментарии

Новый герой проекта "Мигрант в России" рассказал, как, учась в Кыргызстане на юриста, ему удавалось работать в Москве и чем ему так дорог день российских ВДВ.

"Мигрант в России" - совместный проект Deutsche Welle и агентства "Фергана", посвященный выходцам из Центральной Азии. Фото с сайта dw.com

Симпатичный молодой человек с улыбкой подает мне меню и советует обязательно попробовать манты, за которыми в их кафе приходят "даже юристы" из соседней конторы. Я соглашаюсь - и это лучшие манты, которые я пробовала в Москве. В ответ Тилек делится со мной своей историей.

"Нас в семье - пятеро детей: три сестры и два брата, и мы все, оказалось, из разных областей, потому что Токтогул, откуда родом мои родители, попеременно присоединялся к разным областям Кыргызстана ", - смеется Тилек, младший среди детей.

Отец Тилека - архитектор, отслужил в Новосибирске, там же отучился в вузе. После учебы вернулся в Кыргызстан. Мама - педагог киргизского языка и истории. По словам Тилека, среди ее учеников было много будущих звезд отечественной эстрады.

Тилек родился в Бишкеке в 1992 году. Окончил там среднюю школу, и там же поступил в юридический техникум при Академии управления права финансов и бизнеса. Специальность - юрист гражданского права.

Переезд в Москву

Но в 2009 году Тилек перевелся на заочное обучение и уехал на заработки в Россию. Вместе с ним поехала и мама. Ехали не на пустое место: в России уже работала его сестра с мужем. "Я приехал в Москву в те годы, когда там буйствовали скинхеды. К счастью, меня встречи с ними обошли стороной. Кроме них я не вижу сложности в миграции. Я считаю, что в любом городе мира надо соблюдать законы и изучать местную культуру, тогда проблем не будет. В любой стране есть сложности, а когда привыкаешь - они исчезают", - рассуждает Тилек.

Вот одна из сложностей из числа тех, к которым молодому человеку, видимо, пришлось привыкнуть. "Проблем с документами у меня никогда не было, я всегда работаю легально. Но были постоянные опасения, что меня заберут в участок и никто об этом не узнает. Своего мобильного у меня поначалу не было. А в участок я пару раз попадал "для проверки документов". К счастью, все заканчивалось хорошо, и я возвращался оттуда домой. Маме старался ничего не рассказывать. Берегу ее", - говорит Тилек.

Первая зарплата

Постепенно семья стала обустраиваться в Москве. Тилек устроился комплектовщиком в большом холдинге, где работали сестра с мужем. Потом к ним приехали брат с женой. Брат также устроился в холдинг - бригадиром. Пока все работали, мама сидела с внуками.

Тилек и сегодня может точно назвать сумму своей первой зарплаты – 15 900 рублей в 2010 году, большие деньги для молодого человека. На них он купил первый мобильный телефон, но не себе, а маме. Когда его брат ушел из холдинга в строительную отрасль, Тилек вместо него стал бригадиром и получал уже 21 000 рублей – шел 2011 год. Но через полгода холдинг закрылся. Молодой человек вернулся в Бишкек, чтобы сдать сессию.

Зарплата юриста - меньше, чем бармена

"За эти годы я часто летал в Бишкек - по учебе и чтобы помочь родственникам. Но всегда возвращался обратно", - говорит он. В последний раз его хватило в Бишкеке на неделю. Оказалось: привык к темпу и шуму большой Москвы. Впрочем, не только лишь из-за огней большого города.

Во время одной из поездок в Кыргызстан молодой человек успел потрудиться по специальности – в городском суде Ленинского района Бишкека. До полудня, на внештатной должности. За 300 сомов в день. После работы Тилек бежал на учебу, а с шести вечера до полуночи работал барменом в кафе и получал 500 сомов за выход. Итого 800 сомов в день. Но этих денег не хватало, и Тилек снова уехал. Конечно, в Москву, где устроился работать барменом в азербайджанский ночной клуб.

"Там я отточил свои навыки. Это в Киргизии достаточно налить рюмку коньяку и подать закуску. В Москве же я научился делать самые разные коктейли. Потом устроился в заведение, которым владел дядя моего соученика. Там был ночной клуб - его посещали преимущественно славяне, а также ресторан и караоке, куда ходили мои соотечественники", - вспоминает он.

День ВДВ - повод для радости

"За пять лет, которые я там отработал, среди клиентуры стало заметно больше кыргызов. Было очевидно, что они в Москве стали больше зарабатывать, приезжать в клуб не на метро, а на такси и машинах, с дорогими телефонами и "айпадами", - рассказал Тилек. Правда, заведение было не из тихих - случались и драки, и перестрелки. В итоге клуб на время закрыли, а в начале 2014 года открыли на новом месте - это уже было шикарное заведение премиум-класса. Там для Тилека снова нашлась работа – официантом и барменом. (Собственно, весь персонал был уже кыргызским). Но через год клуб снова закрылся - здание, в котором он находился, определили под снос.

"Так я остался без работы и летом 2015 года вернулся домой. Продолжил учебу, а в сентябре женился. После свадьбы мы прилетели в Москву и через девять месяцев стали родителями: как раз на День ВДВ, 2 августа, моя супруга подарила мне дочь Сымбат", - вспоминает мой собеседник.

Москва, Бишкек, Прага

Через год жена с девочкой вернулись в Кыргызстан. Тилек остался, но нашел себе новое занятие - вместе с друзьями он начал работать фотографом на различных мероприятиях.

"Я стал часто работать в одном кафе, где проводили банкеты по доступным ценам для людей среднего класса", - пояснил он. Хозяевам заведения общительный Тилек понравился, и они предложили ему должность администратора. Он согласился. Материальные проблемы, отягощавшие жизнь его семьи, таким образом, почти разрешились, и, несмотря на привычку к огням большого города, он уже видит себя снова в Кыргызстане.

"Сейчас я коплю деньги на обустройство своего дома и быта родителей. Они - самое ценное для меня. Остаться в России я бы не хотел. Моя родина - это Кыргызстан", - говорит Тилек.

При этом в мечтах Тилек видит не только Бишкек. "Мечтаю увидеть Прагу и потом объездить весь мир. Почему Прагу? Я ее часто видел в роликах на YouTube, читал про этот город с красивой архитектурой. У меня раньше туда часто ездили родственники, рассказывали про нее. Сейчас, когда моя жизнь более-менее стабильна, я могу планировать и откладывать на путешествия".