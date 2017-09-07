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Дуйшеев об улучшении экологических условий Кумтора: Правительство сделало то, что нужно было сделать давно

Источник:
http://kabar.kg/news/duisheev-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446535-ru.html

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7 сентября 2017, 11:16       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Правительство сделало то, что нужно было сделать уже давно. Так прокомментировал председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР Орозбек Дуйшеев новость от правительства о том, что по результатам переговоров с компанией "Центерра Голд Инк" стороны намереваются полностью урегулировать взаимные экологические судебные иски в КР и Международном арбитраже в городе Стокгольм (Швеция)
По его слвоам, это первое действие кабмина Кыргызстана, которое с таким воодушевлением воспринял авторитетный геолог
"Этот вопрос нужно было решить уже давно, прийти к соглашению. Сейчас же сделан правильный, нужный шаг. И необходимо двигаться дальше", - говорит Дуйшеев.
Отметим, что в рамках достигнутых договоренностей компания "Центерра" готова направить 50 млн долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Да, планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Будет увеличен ежегодный экологический платеж до 3 млн долларов США. В рамках социального партнерства канадские инвесторы готовы выделить 10 млн долларов США на модернизацию и техническое оснащение Онкологического центра республики.
Дуйшеевич также считает, что найденный компромисс – это только первый шаг. За ним должны последовать другие, которые пойдут на закрепление позиций.
"Смотрите, если "Кумтор" продолжит свою работу, значит, мы сохраняем и поступления в бюджет. Высококлассные, высокооплачиваемые специалисты не останутся без работы. А ведь это не просто три тысячи человек, это на каждого – три- четыре члена семьи. Плюс – мультипликативный эффект от работы компании. Это очень важно. Так что я крайне положительно воспринял эту новость. И надеюсь, что новое правительство и по другим направлениям пойдет поэтому же пути. И будет, кстати, прислушиваться к экспертам", - поделился Дуйшеев.
По словам геолога, впервые за много лет ему и его коллегам, возможно, удастся встретиться с премьер-министром и обсудить несколько важных вопросов горной отрасли страны.
"Есть еще один важный момент, - отмечает Председатель правления Ассоциации горнопромышленников и геологов КР, - "Центерра Голд Инк" заявила о готовности осуществлять новые существенные инвестиции в геологоразведку новых площадей в Кыргызской Республике с последующим совместным освоением месторождений через создание совместных предприятий с кыргызской стороной. А это очень важно для развития нашего горнопромышленного комплекса".

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