Горожане устранили нарушения после предписания СЭИ

7 сентября 2017, 10:59 Комментарии

Ежедневно инспекторы Санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек проводят работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

В ходе рейда установлено, что на прилегающей территории частных домов по улице Матросова №152 и по улице Юнусалиева №44 складируют строительный мусор в неустановленном месте - на проезжей части дороги.

Инспектор СЭИ выписал предписание на имя владельцев частных домов по вывозу строительного мусора, а также недопущению складирования строительного мусора в неустановленном месте. На данный момент данные нарушения устранены.