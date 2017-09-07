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Горожане устранили нарушения после предписания СЭИ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446534-ru.html

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Госэкотехинспекция прокомментировала возбужденное уголовное дело по факту нарушений при строительстве домов ОсОО "Памир Строй"

7 сентября 2017, 10:59       Комментарии

Ежедневно инспекторы Санитарно-экологической инспекции мэрии города Бишкек проводят работа по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения городской территории. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
В ходе рейда установлено, что на прилегающей территории частных домов по улице Матросова №152 и по улице Юнусалиева №44 складируют строительный мусор в неустановленном месте - на проезжей части дороги.
Инспектор СЭИ выписал предписание на имя владельцев частных домов по вывозу строительного мусора, а также недопущению складирования строительного мусора в неустановленном месте. На данный момент данные нарушения устранены.

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