Депутаты поблагодарили МИД за позицию по ситуации в Мьянме

7 сентября 2017, 10:39 Комментарии

Сегодня, 7 сентября, депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров (СДПК) на заседании Жогорку Кенеша решил поблагодарить главу МИД Кыргызстана за его высказывания по ситуации в Мьянме.

Депутат выразил благодарность министру, который не побоясь высказал свою позицию, когда некоторые международные организации и страны "спрятали свои головы в песок".

Зулпукаров отметил, что в истории человечества не было еще "такой жестокости".

Также выступил с благодарностью МИДу Кыргызстана относительно по ситуации в Мьянме депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс"), который отметил, что Кыргызстан как член ООН должен реагировать на происходящее. "ООН должен дать свое объективную оценку. В соцсетях мы видим, что происходит. Убийство женщин и детей неприемлемо", - сказал он.