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Депутаты поблагодарили МИД за позицию по ситуации в Мьянме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365934_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446533-ru.html

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7 сентября 2017, 10:39       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, депутат Жогорку Кенеша Торобай Зулпукаров (СДПК) на заседании Жогорку Кенеша решил поблагодарить главу МИД Кыргызстана за его высказывания по ситуации в Мьянме.
Депутат выразил благодарность министру, который не побоясь высказал свою позицию, когда некоторые международные организации и страны "спрятали свои головы в песок".
Зулпукаров отметил, что в истории человечества не было еще "такой жестокости".
Также выступил с благодарностью МИДу Кыргызстана относительно по ситуации в Мьянме депутат Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс"), который отметил, что Кыргызстан как член ООН должен реагировать на происходящее. "ООН должен дать свое объективную оценку. В соцсетях мы видим, что происходит. Убийство женщин и детей неприемлемо", - сказал он.

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