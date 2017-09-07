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Правительство Кыргызстана дало присягу служить народу верой и правдой

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365932_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446532-ru.html

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7 сентября 2017, 10:48       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, весь состав кабинета министров собрался в зале заседания Жогорку Кенеша, чтобы дать присягу. Клятву служить на благо народа обновленный состав дал, положив руку на Конституцию Кыргызстана.
После чего члены кабмина отдали документы присутствующему на церемонии принятия присяги президенту Алмазбеку Атамбаеву. Глава государства пожелал им плодотворной работы.
После чего президент покинул пленарное заседание парламента вместе со спикером Жогорку Кенеша, а депутаты продолжили свою работу. Стоит отметить, на заседании присутствует менее половины народных избранников.

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