Штрафы за коммерческий извоз на праворульных авто могут ввести с 2018 года

7 сентября 2017, 10:54 Комментарии

Наказание за коммерческое использование праворульных авто в Кыргызстане могут ввести уже с нового года. Поправки в Закон "Об автомобильном транспорте" и в Кодекс об административной ответственности вынесены на общественное обсуждение. Напомним, ранее введение запрета на использование праворульных машин для частного извоза было отложено до 2020 года.

"Ужесточение санкций за нарушение правил дорожного движения - вынужденная мера, и предпринимается для снижения аварийности и смертности на дорогах страны", - рассказал "ВБ" начальник управления и координации и контроля за деятельностью патрульной милиции ГУПМ МВД КР Нур Сатыбалдиев.

При этом он подчеркнул, что ужесточается наказание не только для праворулек, используемых как такси, кратно увеличиваются штрафы за самые распространенные среди отечественных водителей нарушения правил дорожного движения, которые приводят к смертельным авариям.

Кстати, наказание, вводимое в отношении таксистов и частных перевозчиков на праворульных машинах, еще более или менее либеральное. Первое нарушение будет караться штрафом в две тысячи сомов, повторно - уже в три тысячи сомов с возможным лишением прав. Предлагаемое ужесточение санкций за нарушение других ПДД заставит многих задуматься над тем, как они ведут себя на дорогах.

"Теперь пойманный за рулем в нетрезвом состоянии будет наказываться штрафом в размере 30 тысяч сомов с лишением водительских прав на два года. Повторное нарушение будет караться еще жестче. Лучше один раз как следует ударить по карману, чтобы в следующий раз они уже думали. Если мы будем действовать жестко, аварийность резко снизится", - подчеркивает Нур Сатыбалдиев.

Нарушение скоростного режима в финансовом отношении тоже будет сильно бить по карману. Эти нарушения будут стоить лихачам и автохамам от 700 до 8 тысяч сомов, в зависимости от того, насколько превышена разрешенная скорость. В разы будут увеличены штрафы за проезд на красный сигнал светофора и игнорирование стоп линии на перекрестках.

За нарушение правил перевозки опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов штраф увеличивают с тысячи до двух тысяч сомов.

Вскоре проект поправок, вносимых в Закон "Об автомобильном транспорте" и Кодекс об административной ответственности, будет представлен общественности в полном объеме.