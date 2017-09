10:59: как с годами меняются требования к будущей жене

7 сентября 2017, 10:59 Комментарии

Дома я уже помогал строить, не себе правда, а старшим братьям. Дерево посадил, остался один пункт, найти девушку, которая родит сына. Если серьезно, то вопрос моей женитьбы с каждым годом становится все более важным, во всяком случае для моих родных. С каждым годом прессинг растет в геометрической прогрессии.

С 14 до 18 лет формируются вкусы. Поэтому одни прямо "зависают" при виде блондинок, а другие, знакомясь со светловолосой, имеют коварную цель - через нее начать общение с той хорошенькой брюнеткой. Третьи скажут, что интереснее только рыженькие и только мастера (колористы) по перекраске волос в салонах красоты ехидно улыбаются. Цена обмана от тысячи сомов. В это время ваша жизнь беззаботная и нет никаких требований, и вы вместе с родителями требуете от старшего брата поскорее найти ему жену, а вам женешку.

Затем вы справляете 18-летие - это переломный возраст. Причем это понимаете за столом с тортом в семейном кругу, когда каждый первый тост о том, что все можно уже идти в ЗАГС.

До 22-23 лет пора затишья. Пока вы учитесь, вас особо не донимают, а особо мудрые говорят, что до 25 лет прямо категорически обращаться к услугам Гименея, ибо "ветер в голове гуляет".

23-25 лет. Первый раз услышите от мамы, что "у Асель эже дочка очень хорошая, хозяйственная". При этом будет намек, что жену подавай только одной нации и более того с той же области. Вы разозлитесь, но вы быстро привыкнете, когда это скажут три родные тетки, старшая сестра и соседка с пятого подъезда, о существовании которой вы не подозревали. Иногда вмешивается и старший брат, который возвращает вам должок и спрашивает, когда приведешь келинку.

25-27 лет. Разговоры становятся все чаще. Причем планка падает главное, чтобы одной нации, а затем и это уже неважно. Однако парадоксов хватает. Одноклассницы, при редких встречах заботливо спрашивают, когда женишься и советуют не тянуть, правда через пять минут разговора меняют резко мнение и настоятельно рекомендуют погулять еще до 35 и понаслаждаться жизнью.

28 и старше... сейчас мне 28 и пока я еще не успел понять как меняется прессинг. Но 29-летние старцы, а именно так расценивают их родители, поведали, что им поставили дедлайн. Кстати, им говорили, что девушка с ребенком тоже хороший вариант.

От таких разговоров хочется вернуться в школьные годы чудесные. Пусть даже теперь за прогульщиками охотится милиция. Знаю я пару "пяточков" неподалеку от школы, там даже со спутника не найдешь.

Или от подобного прессинга хоть скрывайся на режимном объекте - ТЭЦе. Заодно можно отвлечься и помочь в разгрузке угля.

Кстати в продолжении темы отношений с Узбекистаном. Возобновил круглосуточную работу контрольно-пропускной пункт "Достук - автодорожный" в Ошской области. Как и обещал Мирзиёев теперь можно свободно пересекать границу, дружить и ходить на свидания.

Не имей сто рублей, а имей сто друзей, говорится в известной поговорке. Так вот, Кыргызстан удачно совмещает оба направления. Выросла добыча золота на руднике Солтон-Сары, а золотовалютные резервы Нацбанка ежедневно растут на 1 миллион долларов.

Про бензин: Аи-95 стоит 41,2 сома, 92-й продают по 38,6. "Дизель" оценили в 36,6 сома, а автомобильный газ в 20,6.

Про валюту: обменные пункты продают доллар по 68,6 сома, а покупают по 68,5 Рубль стоит сом и 19 тыйынов, тенге - 20 тыйынов.

Про погоду: сегодня в Бишкеке дождя не будет, а воздух прогреется до +28.

В стране 10.59.

С уважением Бакыт Толканов, который считает, что надо жениться по большой любви, а не из-за большого прессинга.

