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Муфтият призывает мусульман КР мирно выражать свое мнение по МьянмеМуфтият призывает мусульман КР мирно выражать свое мнение по МьянмеАрмянин, путешествующий по миру, на велосипеде с собакой прибыл в КыргызстанАрмянин, путешествующий по миру, на велосипеде с собакой прибыл в Кыргызстан

Муфтият Кыргызстана выступил с заявлением о ситуации в Мьянме

Источник:
http://kabar.kg/news/dumk-vyst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446529-ru.html

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Муфтият призывает мусульман КР мирно выражать свое мнение по Мьянме

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7 сентября 2017, 10:19       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) выступило с заявлением о ситуации в Мьянме.
В заявлении ДУМК говорится: "Ситуация, сложившаяся в Мьянме, по отношению к мусульманам является жестоким нарушением прав человека. В этой связи всемирным организациям по защите прав человека следует принять срочные меры по ее разрешению. Если же данная ситуация будет и дальше продолжаться мировому сообществу не избежать межнационального и межрелигиозного конфликта и обострения отношений между государствами.
Духовное управление мусульман Кыргызстана выражает беспокойство по происходящим событиям в Мьянме и призывает стороны прийти к единому мнению путем мирного, толерантного, справедливого диалога.
В Коране в суре Маида (Трапеза) аяте 32 говорится: "кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям".
В связи, с чем муфтият и Совет улемов призывают кыргызстанцев выражать свое мнение мирным способом и молиться о мире на Земле".

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