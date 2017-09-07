Муфтият Кыргызстана выступил с заявлением о ситуации в Мьянме

7 сентября 2017, 10:19 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Духовное управление мусульман Кыргызстана (ДУМК) выступило с заявлением о ситуации в Мьянме.

В заявлении ДУМК говорится: "Ситуация, сложившаяся в Мьянме, по отношению к мусульманам является жестоким нарушением прав человека. В этой связи всемирным организациям по защите прав человека следует принять срочные меры по ее разрешению. Если же данная ситуация будет и дальше продолжаться мировому сообществу не избежать межнационального и межрелигиозного конфликта и обострения отношений между государствами.

Духовное управление мусульман Кыргызстана выражает беспокойство по происходящим событиям в Мьянме и призывает стороны прийти к единому мнению путем мирного, толерантного, справедливого диалога.

В Коране в суре Маида (Трапеза) аяте 32 говорится: "кто убьет человека не за убийство или распространение нечестия на земле, тот словно убил всех людей, а кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям".

В связи, с чем муфтият и Совет улемов призывают кыргызстанцев выражать свое мнение мирным способом и молиться о мире на Земле".