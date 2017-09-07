Финполиция выявила контрабанду из Китая на 260 тыс сомов

7 сентября 2017, 10:24 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. Сотрудниками межрайонского отдела Государственной служба по борьбе с экономическими преступлениями КР (Финполиция) при проведении на границе с Китаем таможенного досмотра автомашины, были обнаружены контрабандные товары.

Как сообщают в финполиции, при таможенном досмотре автомобиля, прибывшего с грузом из Китая в адрес ЗАО "К-Ч" были найдены товары не входящие в перечень товаросопроводительных документов на общую сумму 260 тысяч 900 сом, тем самым были незаконно перемещены через границу таможенного союза ЕАЭС.

По факту сокрытия от таможенного контроля с недостоверным декларированием упаковочного лист-инвойса, возбуждено уголовное дело по признакам преступления. В настоящее время ведется следствие.

Лист- инвойс — документ, предоставляемый продавцом покупателю и содержащий перечень товаров и услуг, их количество и цену, по которой они поставлены покупателю, формальные особенности товара (цвет, вес и т. д.), условия поставки и сведения об отправителе и получателе.