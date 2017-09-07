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Президент Узбекистана подарил кыргызскому акыну дом в Андижане и машину

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shakat-mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446527-ru.html

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7 сентября 2017, 10:28       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил кыргызскому акыну Идрису Айитбаеву дом в Андижане и машину. Об этом Айитбаев написал на своей странице в соцсетях.
Он сообщил, что подарок получил за то, что спел о дружбе двух народов и необходимости придать этому важное значение.
Отметим, что Айитбаев выступает на 6 языках, в том числе и на узбекском.
Напомним, что 5-6 сентября Кыргызстан с государственным визитом посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Это был первый высокий визит лидера Узбекистана за историю независимости двух стран. В ходе встречи главы двух соседних государств договорились начать новый этап двусторонних отношений.

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