Президент Узбекистана подарил кыргызскому акыну дом в Андижане и машину

7 сентября 2017, 10:28 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подарил кыргызскому акыну Идрису Айитбаеву дом в Андижане и машину. Об этом Айитбаев написал на своей странице в соцсетях.

Он сообщил, что подарок получил за то, что спел о дружбе двух народов и необходимости придать этому важное значение.

Отметим, что Айитбаев выступает на 6 языках, в том числе и на узбекском.

Напомним, что 5-6 сентября Кыргызстан с государственным визитом посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. Это был первый высокий визит лидера Узбекистана за историю независимости двух стран. В ходе встречи главы двух соседних государств договорились начать новый этап двусторонних отношений.