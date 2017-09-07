В Жогорку Кенеше члены правительства принесли присягу

7 сентября 2017, 10:35 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Сегодня, 7 сентября на заседании Жогорку Кенеша состоялась торжественная церемония присяги членов правительства КР с участием президента Алмазбека Атамбаева.

В частности, присягу перед народом, президентом и депутатами Жогорку Кенеша принесли следующие члены правительства:

- Премьер-министр КР Сапар Исаков;

- Первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов;

- Вице-премьер-министр по экономическим вопросам КР Дуйшенбек Зилалиев;

- Вице-премьер-миниcтр по вопросам безопасности КР Темир Джумакадыров;

- Вице-премьер-министр по социальным вопросам КР Чолпон Султанбекова;

- Руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев;

- Министр экономики КР Артем Новиков;

- Министр внутренних дел КР Улан Исраилов;

- Министр юстиции КР Уран Ахметов;

- Министр финансов КР Адылбек Касымалиев;

- Министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов;

- Министр труда и социального развития КР Таалайкуль Исакунова;

- Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева;

- Министр культуры, информации и туризма КР Туголбай Казаков;

- Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев;

- Министр сельского хозяйства и мелиорации КР Нурбек Мурашев;

- Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов;

- Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев;

- Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Улан Рыскулов;

- Председатель Государственного агентства связи - Нурбек Абасканов;

- Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Абдиль Сегизбаев;

- Председатель Государственного комитета по делам обороны КР Мирбек Касымкулов.

Министр экономики Артем Новиков принес присягу на кыргызском языке. Ранее, депутат И.Масалиев на заседании комитета, рассматривая кандидатуру Исакова на пост премьер-министра и новый состав правительства, заявил, что Новиков не знает кыргызского языка. На что С.Исаков отметил, что научит Новикова кыргызскому.

Напомним, согласно статье 7 конституционного Закона "О правительстве КР", члены Правительства, приступая к исполнению своих обязанностей, приносят присягу в Жогорку Кенеше в присутствии Президента и депутатов Жогорку Кенеша.