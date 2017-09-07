Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Депутаты поблагодарили МИД за позицию по ситуации в МьянмеДепутаты поблагодарили МИД за позицию по ситуации в МьянмеПрезидент Узбекистана подарил кыргызскому акыну дом в Андижане и машинуПрезидент Узбекистана подарил кыргызскому акыну дом в Андижане и машину

В Жогорку Кенеше члены правительства принесли присягу

Источник:
http://kabar.kg/news/v-zhogork...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446526-ru.html

Похожие новости

Дуйшеев об улучшении экологических условий Кумтора: Правительство сделало то, что нужно было сделать давно

Правительство Кыргызстана дало присягу служить народу верой и правдой

Премьер-министр Сапар Исаков принес присягу в парламенте

Депутаты Жогорку Кенеша обратили внимание на ситуацию в Мьянме

Члены нового правительства приносят присягу в Жогорку Кенеше

7 сентября 2017, 10:35       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Сегодня, 7 сентября на заседании Жогорку Кенеша состоялась торжественная церемония присяги членов правительства КР с участием президента Алмазбека Атамбаева.
В частности, присягу перед народом, президентом и депутатами Жогорку Кенеша принесли следующие члены правительства:
- Премьер-министр КР Сапар Исаков;
- Первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов;
- Вице-премьер-министр по экономическим вопросам КР Дуйшенбек Зилалиев;
- Вице-премьер-миниcтр по вопросам безопасности КР Темир Джумакадыров;
- Вице-премьер-министр по социальным вопросам КР Чолпон Султанбекова;
- Руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев;
- Министр экономики КР Артем Новиков;
- Министр внутренних дел КР Улан Исраилов;
- Министр юстиции КР Уран Ахметов;
- Министр финансов КР Адылбек Касымалиев;
- Министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов;
- Министр труда и социального развития КР Таалайкуль Исакунова;
- Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева;
- Министр культуры, информации и туризма КР Туголбай Казаков;
- Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев;
- Министр сельского хозяйства и мелиорации КР Нурбек Мурашев;
- Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов;
- Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев;
- Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Улан Рыскулов;
- Председатель Государственного агентства связи - Нурбек Абасканов;
- Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Абдиль Сегизбаев;
- Председатель Государственного комитета по делам обороны КР Мирбек Касымкулов.
Министр экономики Артем Новиков принес присягу на кыргызском языке. Ранее, депутат И.Масалиев на заседании комитета, рассматривая кандидатуру Исакова на пост премьер-министра и новый состав правительства, заявил, что Новиков не знает кыргызского языка. На что С.Исаков отметил, что научит Новикова кыргызскому.
Напомним, согласно статье 7 конституционного Закона "О правительстве КР", члены Правительства, приступая к исполнению своих обязанностей, приносят присягу в Жогорку Кенеше в присутствии Президента и депутатов Жогорку Кенеша.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум