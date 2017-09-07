В Жогорку Кенеше члены правительства принесли присягу

7 сентября 2017, 10:35 Комментарии
Бишкек, 07.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Сегодня, 7 сентября на заседании Жогорку Кенеша состоялась торжественная церемония присяги членов правительства КР с участием президента Алмазбека Атамбаева.
В частности, присягу перед народом, президентом и депутатами Жогорку Кенеша принесли следующие члены правительства:
- Премьер-министр КР Сапар Исаков;
- Первый вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов;
- Вице-премьер-министр по экономическим вопросам КР Дуйшенбек Зилалиев;
- Вице-премьер-миниcтр по вопросам безопасности КР Темир Джумакадыров;
- Вице-премьер-министр по социальным вопросам КР Чолпон Султанбекова;
- Руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев;
- Министр экономики КР Артем Новиков;
- Министр внутренних дел КР Улан Исраилов;
- Министр юстиции КР Уран Ахметов;
- Министр финансов КР Адылбек Касымалиев;
- Министр чрезвычайных ситуаций КР Кубатбек Боронов;
- Министр труда и социального развития КР Таалайкуль Исакунова;
- Министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева;
- Министр культуры, информации и туризма КР Туголбай Казаков;
- Министр здравоохранения КР Талантбек Батыралиев;
- Министр сельского хозяйства и мелиорации КР Нурбек Мурашев;
- Министр транспорта и дорог КР Жамшитбек Калилов;
- Министр иностранных дел КР Эрлан Абдылдаев;
- Председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования КР Улан Рыскулов;
- Председатель Государственного агентства связи - Нурбек Абасканов;
- Председатель Государственного комитета национальной безопасности КР Абдиль Сегизбаев;
- Председатель Государственного комитета по делам обороны КР Мирбек Касымкулов.
Министр экономики Артем Новиков принес присягу на кыргызском языке. Ранее, депутат И.Масалиев на заседании комитета, рассматривая кандидатуру Исакова на пост премьер-министра и новый состав правительства, заявил, что Новиков не знает кыргызского языка. На что С.Исаков отметил, что научит Новикова кыргызскому.
Напомним, согласно статье 7 конституционного Закона "О правительстве КР", члены Правительства, приступая к исполнению своих обязанностей, приносят присягу в Жогорку Кенеше в присутствии Президента и депутатов Жогорку Кенеша.