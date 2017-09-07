Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Армянин, путешествующий по миру, на велосипеде с собакой прибыл в КыргызстанАрмянин, путешествующий по миру, на велосипеде с собакой прибыл в КыргызстанПремьер-министр Сапар Исаков принес присягу в парламентеПремьер-министр Сапар Исаков принес присягу в парламенте

Депутат просит разобраться в коррупционных схемах в детском саду

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365928_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446525-ru.html

Похожие новости

Госантимонополию просят изучить повышение стоимости авиабилетов в Ош

Депутаты поблагодарили МИД за позицию по ситуации в Мьянме

Депутаты Жогорку Кенеша обратили внимание на ситуацию в Мьянме

Найденная на детской площадке девушка умерла от остановки сердца

Депутат о визите президента Узбекистана в КР: Лед в отношениях двух стран растаял

7 сентября 2017, 10:08       Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в ходе заседания парламента депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о плачевном состоянии одного из детских садов, расположенного в Чуйской области Сокулукского района.
По словам народной избранницы, в селе проживают четыре тысячи человек, из них 500 - дети. В 2001 году вопрос, казалось, был решен, тогда выделили средства на приобретение компьютеров и ремонт здания. Однако, судя по всему, эти финансы ушли не по назначению. Депутат попросила правительство заняться этим вопросом.
"На данный момент этот вопрос не решается, видимо, там есть коррупционные схемы. Я обращалась в ведомства, но ничего не решается. Никто из представителей госведомства не приезжал и не проверял выполненную работу. Мы бы могли проехать и посмотреть, что там происходит. Считаю, мы должны на месте проверить, посмотреть жалобы жителей", - сказала депутат.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум