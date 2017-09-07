Депутат просит разобраться в коррупционных схемах в детском саду

7 сентября 2017, 10:08 Комментарии

Сегодня, 7 сентября, в ходе заседания парламента депутат от фракции СДПК Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о плачевном состоянии одного из детских садов, расположенного в Чуйской области Сокулукского района.

По словам народной избранницы, в селе проживают четыре тысячи человек, из них 500 - дети. В 2001 году вопрос, казалось, был решен, тогда выделили средства на приобретение компьютеров и ремонт здания. Однако, судя по всему, эти финансы ушли не по назначению. Депутат попросила правительство заняться этим вопросом.

"На данный момент этот вопрос не решается, видимо, там есть коррупционные схемы. Я обращалась в ведомства, но ничего не решается. Никто из представителей госведомства не приезжал и не проверял выполненную работу. Мы бы могли проехать и посмотреть, что там происходит. Считаю, мы должны на месте проверить, посмотреть жалобы жителей", - сказала депутат.