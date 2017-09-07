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В отдаленных районах Кыргызстана до сих пор нет цифрового телевидения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365930_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446524-ru.html

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7 сентября 2017, 10:19       Комментарии

В некоторых отдаленных районах Кыргызстана до сих пор нет цифрового телевидения. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") на заседании Жогорку Кенеша.
Депутат привел в пример некоторые села Ноокатского района Ошской области, а также Баткенской области. "Они не могут смотреть телевизор, потому что там нет сигнала. Хотел бы попросить помочь им", - добавил он.
Также депутат попросил правительство помочь одному из сел Ноокатского района, где построено здание ФАП, однако там нет ни мебели, ни оборудования, из-за чего он не функционирует.
Напомним, 15 мая на территории Кыргызстана отключили аналоговое телевидение.

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