В отдаленных районах Кыргызстана до сих пор нет цифрового телевидения

7 сентября 2017, 10:19 Комментарии

В некоторых отдаленных районах Кыргызстана до сих пор нет цифрового телевидения. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщил депутат Зиядин Жамалдинов ("Онугуу-Прогресс") на заседании Жогорку Кенеша.

Депутат привел в пример некоторые села Ноокатского района Ошской области, а также Баткенской области. "Они не могут смотреть телевизор, потому что там нет сигнала. Хотел бы попросить помочь им", - добавил он.

Также депутат попросил правительство помочь одному из сел Ноокатского района, где построено здание ФАП, однако там нет ни мебели, ни оборудования, из-за чего он не функционирует.

Напомним, 15 мая на территории Кыргызстана отключили аналоговое телевидение.