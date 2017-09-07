Муфтият призывает мусульман КР мирно выражать свое мнение по Мьянме

7 сентября 2017, 10:24 Комментарии

Духовное управление мусульман Кыргызстана призывает обе стороны конфликта в Мьянме к мирному урегулированию ситуации. С таким призывом выступило ДУМК.

В заявлении говорится, что в гонении на мусульман в Мьянме нарушаются их права человека. В данной ситуации необходимо безотлагательное вмешательство мировых организаций по защите прав человека. В случае эскалации противостояние может перерасти в межнациональный, межрелигиозный конфликт и породить напряженность в отношениях между целыми государствами.

В ДУМК отметили, что согласно Корану, убийство одного невинного человека приравнивается к убийству целого человечества, и наоборот, спасение одной жизни равноценно спасению всего человечества.

Муфтият призывает мусульман Кыргызстана мирно выражать свое мнение и молиться за мир во всем мире.

Ранее МИД Кыргызстана также призвало стороны к мирному урегулированию.

Напомним, в конце августа этого года власти Мьянмы начали проводить спецоперацию против мусульманского населения, которых обвинили в нападении на полицейские посты. В столкновениях погибли свыше 400 человек.

Конфликт между буддистами (основное население страны) и рохинджа (этническая группа, исповедующая ислам) в Мьянме происходил на протяжении многих лет. В результате за последние годы из-за гонений Мьянму покинули 420 тысяч мусульман-рохинджа.