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На Солнце зарегистрировали самую большую вспышку за 12 летНа Солнце зарегистрировали самую большую вспышку за 12 летМуфтият Кыргызстана выступил с заявлением о ситуации в МьянмеМуфтият Кыргызстана выступил с заявлением о ситуации в Мьянме

Муфтият призывает мусульман КР мирно выражать свое мнение по Мьянме

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365929_my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446523-ru.html

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7 сентября 2017, 10:24       Комментарии

Духовное управление мусульман Кыргызстана призывает обе стороны конфликта в Мьянме к мирному урегулированию ситуации. С таким призывом выступило ДУМК.
В заявлении говорится, что в гонении на мусульман в Мьянме нарушаются их права человека. В данной ситуации необходимо безотлагательное вмешательство мировых организаций по защите прав человека. В случае эскалации противостояние может перерасти в межнациональный, межрелигиозный конфликт и породить напряженность в отношениях между целыми государствами.
В ДУМК отметили, что согласно Корану, убийство одного невинного человека приравнивается к убийству целого человечества, и наоборот, спасение одной жизни равноценно спасению всего человечества.
Муфтият призывает мусульман Кыргызстана мирно выражать свое мнение и молиться за мир во всем мире.
Ранее МИД Кыргызстана также призвало стороны к мирному урегулированию.
Напомним, в конце августа этого года власти Мьянмы начали проводить спецоперацию против мусульманского населения, которых обвинили в нападении на полицейские посты. В столкновениях погибли свыше 400 человек.
Конфликт между буддистами (основное население страны) и рохинджа (этническая группа, исповедующая ислам) в Мьянме происходил на протяжении многих лет. В результате за последние годы из-за гонений Мьянму покинули 420 тысяч мусульман-рохинджа.

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