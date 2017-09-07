На Солнце зарегистрировали самую большую вспышку за 12 лет

7 сентября 2017, 10:28 Комментарии

Вчера в 18.02 по бишкекскому времени была зафиксирована самая крупная за последние 12 лет вспышка на Солнце. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН). Взрыву был присвоен балл X9.3.

Вспышка была зарегистрирована в 2673-области Обсерваторией солнечной динамики SDO, уточняет N+1.

Мощной вспышке предшествовала более слабая (X2.2), она произошла в той же области. Зарегистрированное радиоизлучение предполагает, что произошел выброс корональной массы. Ученые сейчас ожидают соответствующих данных с коронографа SOHO/LASCO. По мнению ученых, к такой мощной вспышке привело взаимодействие двух крупнейших групп солнечных пятен, которые наблюдались на Солнце последние три дня.

Уровень вспышечной активности в настоящий момент превышает значение 10 (точный балл - 10.3). Как отмечается, такое значение находится уже за пределами обычной цветовой шкалы, которая насчитывает пять значений (от зеленого до желтого, оранжевого, красного и максимального, фиолетового, уровней активности Солнца) и соответствует так называемому черному (высшему) уровню активности.

Из-за вспышки было отключено радио в высокочастотном диапазоне, возникли проблемы с навигацией из-за нарушения связи в течение часа.

За всю современную историю наблюдения Солнца удалось зарегистрировать лишь пять вспышек большей силы. Последняя из них произошла почти ровно 12 лет назад - 7 сентября 2005 года.

Ученых удивляет, что такая мощная вспышка произошла на фоне солнечного минимума. События такой мощности относятся к наиболее крупным, которые только может произвести наша звезда и которые формируются лишь при очень редких, уникальных условиях, - как правило на стадии пика солнечной активности, отмечают специалисты ФИАН.