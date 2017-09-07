Акылбек Талантбеков завоевал "бронзу" на ЧМ по греко-римской борьбе среди кадетов

7 сентября 2017, 9:51 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. Кыргызстанец Акылбек Талантбеков завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по греко-римской борьбе среди кадетов, который прошел 5-6 сентября в Афинах (Греция). Об этом спортсмен написал на своей странице в Instagram.

Талантбеков (до 76 кг) в схватке за третье место победил представителя Финляндии Отто Кетонена со счетом 6:1.

"Хотел выразить огромную благодарность всем тем, кто меня поддерживал и верил в меня. Золото не удалось заполучить, но все еще впереди", - написал Талантбеков на своей странице.