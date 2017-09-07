Вице-премьер КР прокомментировал заявление "РусГидро" о намерении подать в суд на Кыргызстан

7 сентября 2017, 9:54 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Вице-премьер-министр Кыргызстана Дуйшенбек Зилалиев прокомментировал заявление главы компании "РусГидро" Николая Шульгинова о намерении подать в суд по вопросу возмещения затрат на строительство ГЭС в Кыргызстане.

Как сообщил агентству "Кабар" Зилалиев, у компании всегда было и есть право подавать в суд.

"Но, я думаю, что после того, как чешская компания Liglass trading выплатить им 37 млн долларов, оснований подавать в суд у них не будет", - сказал он.

Отметим, что в российских СМИ появилась информация со ссылкой на заявление Шульгинова о том, что "РусГидро" готовится подать в суд на Кыргызстан по вопросу возмещения затрат на строительство ГЭС в КР.

Напомним, что в сентябре 2012 года Россия и Кыргызстан подписали соглашения о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1, где российская сторона была единственным инвестором. Всего планировалось построить четыре ГЭС общей установленной мощностью 191 МВт.

Каскад ГЭС стороны должны были возводить на паритетных условиях, этот же принцип сохранился бы и после ввода объектов в эксплуатацию.

В январе 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашения с Россией о строительстве ГЭС. Одной из причин такого решения со стороны Кыргызстана являлось отсутствие решений по финансированию проектов.

Шульгинов оценивал стоимость инвестиций в Верхне-Нарынский каскад ГЭС в $35-36 млн.

"Русгидро" подчеркивает, что межправсоглашение по строительству и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС было разорвано Кыргызстаном в одностороннем порядке. "Русгидро" никогда не выступало с заявлениями о намерении прекращения строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС", - говорится в сообщении компании.

В июле 2017 года Кыргызстан подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада.