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Премьер-министр Сапар Исаков принес присягу в парламенте

Источник:
http://kabar.kg/news/prem-er-m...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446519-ru.html

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7 сентября 2017, 10:06       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Новый премьер-министр Сапар Исаков сегодня на заседании Жогорку Кенеша принес присягу.
Исаков поклялся перед народом, президентом КР Алмазбеком Атамбаевым и депутатами Жогорку Кенешем честно и добросовестно выполнять свою работу, соблюдать нормы Конституцию и законы Кыргызстана. "В случае нарушения клятвы готов понести наказание в рамках законодательства", - сказал он.
В настоящее время присягу дают другие члены кабинета министров.
Напомним, что 25 августа депутаты Жогорку Кенеша на пленарном заседании утвердили новый состав кабинета министров Кыргызстана, представленный коалицией парламентского большинства.

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