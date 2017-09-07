Премьер-министр Сапар Исаков принес присягу в парламенте

7 сентября 2017, 10:06 Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Салтанат Абдраева – Кабар/. Новый премьер-министр Сапар Исаков сегодня на заседании Жогорку Кенеша принес присягу.

Исаков поклялся перед народом, президентом КР Алмазбеком Атамбаевым и депутатами Жогорку Кенешем честно и добросовестно выполнять свою работу, соблюдать нормы Конституцию и законы Кыргызстана. "В случае нарушения клятвы готов понести наказание в рамках законодательства", - сказал он.

В настоящее время присягу дают другие члены кабинета министров.

Напомним, что 25 августа депутаты Жогорку Кенеша на пленарном заседании утвердили новый состав кабинета министров Кыргызстана, представленный коалицией парламентского большинства.