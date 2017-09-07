Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +24°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В отдаленных районах Кыргызстана до сих пор нет цифрового телевиденияВ отдаленных районах Кыргызстана до сих пор нет цифрового телевиденияДепутат просит разобраться в коррупционных схемах в детском садуДепутат просит разобраться в коррупционных схемах в детском саду

Армянин, путешествующий по миру, на велосипеде с собакой прибыл в Кыргызстан

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/armianin-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446518-ru.html

Похожие новости

"Росатом" рассматривает возможность строительства центра ядерной медицины в Кыргызстане

Правительство Кыргызстана дало присягу служить народу верой и правдой

Муфтият Кыргызстана выступил с заявлением о ситуации в Мьянме

В отдаленных районах Кыргызстана до сих пор нет цифрового телевидения

Вице-премьер КР прокомментировал заявление "РусГидро" о намерении подать в суд на Кыргызстан

7 сентября 2017, 10:09       Комментарии

Бишкек, 07.08.17. /Айжамал Дуйшоева – Кабар/. Накануне вечером в Кыргызстан прибыл Артур Оганян, который выехал из Армении с целью кругосветного путешествия на велосипеде.
Как рассказывает президент КВН Кыргызстана Евгений Акопян на своей страничке в "Фейсбук", в январе 2017 года Артур Оганян выехал из Армении с целью кругосветного путешествия на велосипеде с верным псом по имени Граф.
"За эти месяцы он проехал Иран, Туркменистан, Казахстан и добрался до Кыргызстана. Кстати, в этот день Артуру, человеку мира, исполнилось 40 лет. Поздравляем", - отметил Акопян.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум