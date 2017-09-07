Армянин, путешествующий по миру, на велосипеде с собакой прибыл в Кыргызстан

7 сентября 2017, 10:09 Комментарии

Бишкек, 07.08.17. /Айжамал Дуйшоева – Кабар/. Накануне вечером в Кыргызстан прибыл Артур Оганян, который выехал из Армении с целью кругосветного путешествия на велосипеде.

Как рассказывает президент КВН Кыргызстана Евгений Акопян на своей страничке в "Фейсбук", в январе 2017 года Артур Оганян выехал из Армении с целью кругосветного путешествия на велосипеде с верным псом по имени Граф.

"За эти месяцы он проехал Иран, Туркменистан, Казахстан и добрался до Кыргызстана. Кстати, в этот день Артуру, человеку мира, исполнилось 40 лет. Поздравляем", - отметил Акопян.