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Депутат о визите президента Узбекистана в КР: Лед в отношениях двух стран растаял

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446517-ru.html

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7 сентября 2017, 9:53       Комментарии

Лед в отношениях между Кыргызстаном и Узбекистаном растаял, сказал 7 сентября депутат Торобай Зулпукаров(СДПК) на заседании парламента. Депутат напомнил, на данный момент описаны 1 тыс. 170 км госграницы с Узбекистаном, а также введен облегченный режим на КПП "Достук".
"Были описаны 85% госграницы с Узбекистаном или же 1 тыс. 170 км. Это событие, которое только укрепит дружеские отношения двух стран. Также был введен облегченный режим на КПП "Достук". Вчера мы могли видеть, как люди плакали от радости. Думаю, от имени избирателей можно сказать спасибо президентам Алмазбеку Атамбаеву и Шавкату Мирзиееву", - сказал он.

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