7 сентября 2017, 9:59 Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша обратили внимание на ситуацию в Мьянме. Как сказал 7 сентября на заседании парламента Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс"), Кыргызстан как член ООН должен реагировать на происходящее.

"МИД высказал свое мнение, выражаю благодарность. Но в соцсетях мы видим, что происходит. Убийство женщин и детей неприемлемо. Надо объективно принимать информацию и реагировать", - отметил он.

В свою очередь Торобай Зулпукаров (СДПК) также высказал благодарность МИД КР. "Хочу выразить благодарность нашему МИДу, который, не боясь, высказал свою позицию по событиям, происходящим в Мьянме, ведь некоторые международные организации и страны попрятали свои головы в песок, боясь высказаться по ситуации", - сказал он.