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Депутаты Жогорку Кенеша обратили внимание на ситуацию в Мьянме

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446516-ru.html

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7 сентября 2017, 9:59       Комментарии

Депутаты Жогорку Кенеша обратили внимание на ситуацию в Мьянме. Как сказал 7 сентября на заседании парламента Мирлан Бакиров ("Онугуу-Прогресс"), Кыргызстан как член ООН должен реагировать на происходящее.
"МИД высказал свое мнение, выражаю благодарность. Но в соцсетях мы видим, что происходит. Убийство женщин и детей неприемлемо. Надо объективно принимать информацию и реагировать", - отметил он.
В свою очередь Торобай Зулпукаров (СДПК) также высказал благодарность МИД КР. "Хочу выразить благодарность нашему МИДу, который, не боясь, высказал свою позицию по событиям, происходящим в Мьянме, ведь некоторые международные организации и страны попрятали свои головы в песок, боясь высказаться по ситуации", - сказал он.

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