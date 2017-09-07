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Члены нового правительства приносят присягу в Жогорку Кенеше

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446515-ru.html

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7 сентября 2017, 9:44       Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков и члены его правительства 7 сентября на заседании Жогорку Кенеша принимают присягу.
Состав нового правительства был утвержден депутатами 25 августа 2017 года.
Состав нового правительства:
- премьер-министр Сапар Исаков
- первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов
- вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев
- вице-премьер-министр по социальному блоку Чолпон Султанбекова
- вице-премьер-министр по силовому блоку Темир Джумакадыров
- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев
- министр внутренних дел Улан Исраилов
- министр юстиции Уран Ахметов
- министр финансов Адылбек Касымалиев
- министр экономики Артем Новиков
- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев
- министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов
- министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов
- министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева
- министр здравоохранения Талантбек Батыралиев
- министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков
- министр труда и соцразвития Таалайкул Исакунова
- председатель Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев
- председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов
- председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов
- председатель Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов

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