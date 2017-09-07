Члены нового правительства приносят присягу в Жогорку Кенеше

7 сентября 2017, 9:44 Комментарии

Премьер-министр Кыргызстана Сапар Исаков и члены его правительства 7 сентября на заседании Жогорку Кенеша принимают присягу.

Состав нового правительства был утвержден депутатами 25 августа 2017 года.

Состав нового правительства:

- премьер-министр Сапар Исаков

- первый вице-премьер-министр Толкунбек Абдыгулов

- вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев

- вице-премьер-министр по социальному блоку Чолпон Султанбекова

- вице-премьер-министр по силовому блоку Темир Джумакадыров

- министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев

- министр внутренних дел Улан Исраилов

- министр юстиции Уран Ахметов

- министр финансов Адылбек Касымалиев

- министр экономики Артем Новиков

- министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев

- министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов

- министр чрезвычайных ситуаций Кубатбек Боронов

- министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева

- министр здравоохранения Талантбек Батыралиев

- министр культуры, информации и туризма Туголбай Казаков

- министр труда и соцразвития Таалайкул Исакунова

- председатель Госкомитета нацбезопасности Абдиль Сегизбаев

- председатель Госкомитета по делам обороны Мирбек Касымкулов

- председатель Госкомитета промышленности, энергетики и недропользования Уланбек Рыскулов

- председатель Госкомитета информационных технологий и связи Нурбек Абасканов