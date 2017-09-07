Депутат просит решить вопрос подачи питьевой воды в села Сузакского района, пострадавшие от оползней

7 сентября 2017, 9:50 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов("Онугуу-Прогресс") просит правительство решить вопрос подачи питьевой воды в села Сузакского района, пострадавшие от схода оползней. Как сказал он 7 сентября на заседании парламента, пострадавшим выделены земли, для детей строится школа, но в районе нет чистой воды.

"Мы должны быстрее решить вопрос. Правительству необходимо дать соответствующее поручение", - отметил депутат.