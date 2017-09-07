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Депутат просит решить вопрос подачи питьевой воды в села Сузакского района, пострадавшие от оползней

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446514-ru.html

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Депутат просит разобраться в коррупционных схемах в детском саду

7 сентября 2017, 9:50       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов("Онугуу-Прогресс") просит правительство решить вопрос подачи питьевой воды в села Сузакского района, пострадавшие от схода оползней. Как сказал он 7 сентября на заседании парламента, пострадавшим выделены земли, для детей строится школа, но в районе нет чистой воды.
"Мы должны быстрее решить вопрос. Правительству необходимо дать соответствующее поручение", - отметил депутат.

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