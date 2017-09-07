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"Русгидро" подаст в суд на Кыргызстан о возмещении $37 млн за ВНК ГЭС

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365922_ry...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446513-ru.html

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7 сентября 2017, 9:36       Комментарии

"Русгидро" готовится подать в суд по вопросу возмещения затрат на строительство ГЭС в Кыргызстане. Об этом российским СМИ заявил глава компании Николай Шульгинов.
"Объявили конкурс на поиск международного консультанта по международному арбитражу", - сказал Шульгинов в кулуарах ВЭФ-2017, отвечая на вопрос, как идут переговоры с властями Кыргызстана о возмещении затрат, понесенных "Русгидро" на строительство Верхне-Нарынского каскада ГЭС.
Отвечая на уточняющий вопрос, готова ли в этой связи компания "Русгидро" подавать в суд, он сказал: "Да".
Ранее сообщалось, что "Русгидро" ведет переговоры с правительством Кыргызстана о возмещении в полном объеме средств, затраченных на реализацию так и не завершенного проекта строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС в рамках межправительственного соглашения между Россией и Кыргызстаном. Однако пока сторонам не удалось прийти к консенсусу.
В сентябре 2012 года Россия и Кыргызстан подписали соглашения о строительстве Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбар-Атинской ГЭС-1, где российская сторона была единственным инвестором. Всего планировалось построить четыре ГЭС общей установленной мощностью 191 МВт. Каскад ГЭС стороны должны были возводить на паритетных условиях, этот же принцип сохранился бы и после ввода объектов в эксплуатацию.
В январе 2016 года Кыргызстан денонсировал соглашения с Россией о строительстве ГЭС. Одной из причин такого решения являлось отсутствие решений по финансированию проектов. Шульгинов оценивал стоимость инвестиций в Верхне-Нарынский каскад ГЭС в $35-36 миллионов.
"Русгидро" подчеркивает, что межправсоглашение по строительству и эксплуатации Верхне-Нарынского каскада ГЭС было разорвано Кыргызстаном в одностороннем порядке. "Русгидро" никогда не выступала с заявлениями о прекращении строительства Верхне-Нарынского каскада ГЭС", - говорится в сообщении компании.
В июле 2017 года Кыргызстан подписал соглашение с чешской компанией Liglass Trading CZ о строительстве Акбулунской ГЭС и Нарынской ГЭС-1 Верхне-Нарынского каскада.

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