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Соцсети: неизвестные в милицейской форме ограбили туристов. ГУВД проверяет

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365924_so...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446512-ru.html

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7 сентября 2017, 9:53       Комментарии

Правоохранительные органы начали проверять информацию об ограблении европейских туристов неизвестными в милицейской форме. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД.
Вчера в соцсетях пользователь сообщил, что стал свидетелем ограбления туристов в Бишкеке.
"Сегодня при мне обокрали туристов из Европы возле стадиона Спартак. Наша доблестная милиция окружила двух туристов и бурно вела разговор с ними, и вдруг милиционеры резко убежали от них, я удивился! Подошёл к туристам спросить, что случилось, они ответили, что милиционеры украли все их деньги! "Вот уроды", - про себя подумал я! Решил не бросать в беде: привёз их домой, накормил и уложил спать до завтрашнего дня. Конечно, не все милиционеры уроды. Но беш кол тен эмес!!!" - написал он.
В пресс-службе ГУВД сообщили, что сегодня начата проверка по этой информации, подробности сообщат по ее результатам.

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