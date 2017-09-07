Соцсети: неизвестные в милицейской форме ограбили туристов. ГУВД проверяет

7 сентября 2017, 9:53 Комментарии

Правоохранительные органы начали проверять информацию об ограблении европейских туристов неизвестными в милицейской форме. Об этом "ВБ" сообщили в пресс-службе ГУВД.

Вчера в соцсетях пользователь сообщил, что стал свидетелем ограбления туристов в Бишкеке.

"Сегодня при мне обокрали туристов из Европы возле стадиона Спартак. Наша доблестная милиция окружила двух туристов и бурно вела разговор с ними, и вдруг милиционеры резко убежали от них, я удивился! Подошёл к туристам спросить, что случилось, они ответили, что милиционеры украли все их деньги! "Вот уроды", - про себя подумал я! Решил не бросать в беде: привёз их домой, накормил и уложил спать до завтрашнего дня. Конечно, не все милиционеры уроды. Но беш кол тен эмес!!!" - написал он.

В пресс-службе ГУВД сообщили, что сегодня начата проверка по этой информации, подробности сообщат по ее результатам.