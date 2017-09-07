Найденная на детской площадке девушка умерла от остановки сердца

7 сентября 2017, 9:57 Комментарии

Найденная на детской площадке в центре Бишкека девушка умерла от остановки сердца. Об этом сегодня, 7 сентября, "ВБ" сообщили собственные источники.

Уточняется, что смерть 26-летней девушки наступила ночью 30 августа около 00.00-01.00.

"Ранее погибшая принимала психотропные препараты. Выяснилось, что она жила неподалеку в съемной квартире с мужем. Известно, что несколько раз по месту жительства приезжала милиция, так как девушка часто бывала не в себе. В ночь с 29 на 30 августа девушка, приняв психотропный препарат, выпивала на детской площадке, отчего предварительно наступила смерть. По данному факту назначена экспертиза", - проинформировали редакцию.

Напомним, ранним утром 30 августа во дворе на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева был найден труп молодой девушки. Очевидцы предполагали, что девушка является работницей коммерческого секса. На теле женщины не было обнаружено никаких следов насильственной смерти.