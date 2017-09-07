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Соцсети: неизвестные в милицейской форме ограбили туристов. ГУВД проверяетСоцсети: неизвестные в милицейской форме ограбили туристов. ГУВД проверяет

Найденная на детской площадке девушка умерла от остановки сердца

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365927_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446511-ru.html

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7 сентября 2017, 9:57       Комментарии

Найденная на детской площадке в центре Бишкека девушка умерла от остановки сердца. Об этом сегодня, 7 сентября, "ВБ" сообщили собственные источники.
Уточняется, что смерть 26-летней девушки наступила ночью 30 августа около 00.00-01.00.
"Ранее погибшая принимала психотропные препараты. Выяснилось, что она жила неподалеку в съемной квартире с мужем. Известно, что несколько раз по месту жительства приезжала милиция, так как девушка часто бывала не в себе. В ночь с 29 на 30 августа девушка, приняв психотропный препарат, выпивала на детской площадке, отчего предварительно наступила смерть. По данному факту назначена экспертиза", - проинформировали редакцию.
Напомним, ранним утром 30 августа во дворе на пересечении улиц Боконбаева и Усенбаева был найден труп молодой девушки. Очевидцы предполагали, что девушка является работницей коммерческого секса. На теле женщины не было обнаружено никаких следов насильственной смерти.

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