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Кандидатуру Кубанычбека Кулматова выдвинули на пост главы Нацбанка

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446509-ru.html

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Жогорку Кенеш утвердил кандидатуру Сапара Исакова на пост премьера

7 сентября 2017, 9:34       Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Кандидатуру председателя Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Кубанычбека Кулматова выдвинули на пост председателя Национального банка КР, сообщили корреспонденту Sputnik источники, приближенные к аппарату президента.
Сам Кулматов сказал, что по этому поводу прошли консультации, однако о том, что его кандидатуру уже выдвинули, он ничего не слышал.
Ранее Нацбанк возглавлял Толкунбек Абдыгулов. В августе его назначили первым вице-премьером Кыргызстана.
Председателя НБКР избирает Жогорку Кенеш по представлению президента.
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