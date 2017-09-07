Кандидатуру Кубанычбека Кулматова выдвинули на пост главы Нацбанка

7 сентября 2017, 9:34 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Кандидатуру председателя Российско-Кыргызского фонда развития (РКФР) Кубанычбека Кулматова выдвинули на пост председателя Национального банка КР, сообщили корреспонденту Sputnik источники, приближенные к аппарату президента.

Сам Кулматов сказал, что по этому поводу прошли консультации, однако о том, что его кандидатуру уже выдвинули, он ничего не слышал.

Ранее Нацбанк возглавлял Толкунбек Абдыгулов. В августе его назначили первым вице-премьером Кыргызстана.

Председателя НБКР избирает Жогорку Кенеш по представлению президента.

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