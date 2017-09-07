Без волокиты — теперь в Узбекистан будет проще попасть через КПП "Достук"

7 сентября 2017, 9:49 Комментарии

БИШКЕК, 7 сен - Sputnik. Контрольно-пропускной пункт "Достук" в Ошской области на границе с Узбекистаном возобновил работу в круглосуточном режиме, сообщила пресс-служба правительства.

© Sputnik / Зульфия ТургуноваКонтрольно-пропускной пункт "Достук" в Ошской области на границе с Узбекистаном возобновил работу в круглосуточном режиме Пересечение кыргызско-узбекской государственной границы будет осуществляться в упрощенном режиме.

Как сообщил вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев, возобновление работы контрольно-пропускного пункта "Достук - автодорожный" в круглосуточном режиме является знаковым событием в истории кыргызского и узбекского народов.

"Это событие послужит мощным стимулом для развития многовекторного сотрудничества между двумя странами. С 2010 года до настоящего времени пункт пропуска работал в ограниченном режиме, более того для пересечения кыргызско-узбекской границы требовалось предоставить приглашение или телефонограмму. Теперь граждане двух республик смогут пересекать границу в упрощенном порядке, без предъявления дополнительных документов", - сказал Зилалиев.

Вице-премьер подчеркнул, что решение об открытии границ стало результатом переговоров, которые состоялись 5-6 сентября в Бишкеке в рамках государственного визита президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан.

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