С начала года ГТС собрала 20,9 млрд сомов в виде таможенных платежей

7 сентября 2017, 9:21 Комментарии

Бишкек, 7.09.2017 /Кабар/. За 8 месяцев 2017 года Государственной таможенной службой обеспечено поступление таможенных платежей в сумме 20,9 млрд. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.

Отмечается, что установленный прогноз исполнен на 100,7% или собрано на 138 млн. сом больше.

В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, поступление таможенных платежей увеличилось на 2,6 млрд. сом или на 14,3%.