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С начала года ГТС собрала 20,9 млрд сомов в виде таможенных платежей

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446507-ru.html

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7 сентября 2017, 9:21       Комментарии

Бишкек, 7.09.2017 /Кабар/. За 8 месяцев 2017 года Государственной таможенной службой обеспечено поступление таможенных платежей в сумме 20,9 млрд. сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГТС.
Отмечается, что установленный прогноз исполнен на 100,7% или собрано на 138 млн. сом больше.
В сравнении с аналогичным периодом 2016 года, поступление таможенных платежей увеличилось на 2,6 млрд. сом или на 14,3%.

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