Доллар США: 68.4788 (-0.0003) 
Евро: 81.7842 (+0.3968) 
Золото: 43.09 $/гр (+0.29) 
Серебро: 0.57 $/гр    
Погода сейчас
ясно +21°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Кандидатуру Кубанычбека Кулматова выдвинули на пост главы НацбанкаКандидатуру Кубанычбека Кулматова выдвинули на пост главы НацбанкаВласти Таджикистана через SMS призывают граждан носить национальную одеждуВласти Таджикистана через SMS призывают граждан носить национальную одежду

РКФР профинансировал логистический центр в Чуйской области на 55 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/rkfr-prof...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446506-ru.html

Похожие новости

Кыргызстан и Корея готовы сотрудничать в области электронного управления

Кыргызстан и Корея подписали меморандум о взаимопонимании в области электронного управления

В Ошской области задержан гражданин Таджикистана с 5 килограммами опия

В Нарынской области зафиксирована сибирская язва у троих человек

Negatiff: Отмена матча из-за террористических угроз и ДТП в Саратовской области, в котором пострадали кыргызстанцы

7 сентября 2017, 9:27       Комментарии

Бишкек, 7.09.2017 /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития выделил кредитную линию в размере 55 млн сомов логистическому центру в селе Ак-Суу Московского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.
Отмечается, что выданная кредитная линия является второй по счету – ресурсы предназначены для приобретения сырья на период заготовки. Данные средства были выделены по ставке 10% годовых, сроком на 1 год.
Ранее, в 2016 году, данному логистическому центру Фонд выдал первый кредит в размере 1,5 млн долларов США на строительство овощехранилища на 4 200 тонн с линией по мойке, сортировке и фасовке овощей (картофель, морковь, капуста, лук).
Логистический центр является экспортером сельхоз продукции и продуктов переработки, произведенных и выращенных в Кыргызстане. Основные клиенты компании – это консервные заводы и торговые сети стран Восточной Европы и Центральной Азии (Россия, Беларусь, Казахстан, Болгария, Польша, Сербия, Турция).
Центр планирует закупать сельхоз продукцию у фермеров в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях.
За два года работы РКФР профинансировал 767 проектов на сумму 248 млн долларов США, из которых 31 проект – это крупный бизнес, а 736 – проекты малого и среднего бизнеса.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум