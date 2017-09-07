РКФР профинансировал логистический центр в Чуйской области на 55 млн сомов

7 сентября 2017, 9:27 Комментарии

Бишкек, 7.09.2017 /Кабар/. Российско-Кыргызский Фонд развития выделил кредитную линию в размере 55 млн сомов логистическому центру в селе Ак-Суу Московского района Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что выданная кредитная линия является второй по счету – ресурсы предназначены для приобретения сырья на период заготовки. Данные средства были выделены по ставке 10% годовых, сроком на 1 год.

Ранее, в 2016 году, данному логистическому центру Фонд выдал первый кредит в размере 1,5 млн долларов США на строительство овощехранилища на 4 200 тонн с линией по мойке, сортировке и фасовке овощей (картофель, морковь, капуста, лук).

Логистический центр является экспортером сельхоз продукции и продуктов переработки, произведенных и выращенных в Кыргызстане. Основные клиенты компании – это консервные заводы и торговые сети стран Восточной Европы и Центральной Азии (Россия, Беларусь, Казахстан, Болгария, Польша, Сербия, Турция).

Центр планирует закупать сельхоз продукцию у фермеров в Иссык-Кульской, Нарынской и Чуйской областях.

За два года работы РКФР профинансировал 767 проектов на сумму 248 млн долларов США, из которых 31 проект – это крупный бизнес, а 736 – проекты малого и среднего бизнеса.