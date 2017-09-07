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Торага Жогорку Кенеша принял глав национальных правозащитных учреждений ряда стран

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/toraga-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446505-ru.html

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7 сентября 2017, 9:35       Комментарии

Бишкек, 07.09.17. /Кабар/. Торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков принял глав национальных правозащитных учреждений ряда стран, принимающих участие в международном Форуме Омбудсменов в г.Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба парламента КР.
Торага подчеркнул важность обсуждаемых вопросов в ходе данного Форума и отметил актуальность инициативы создания международного альянса Омбудсменов в состав которого войдут представители институтов по защите прав граждан не только стран-участниц СНГ, но и дальнего зарубежья. "Создание данной площадки объединит глав национальных правозащитных учреждений ряда стран, что послужит повышению уровня защиты прав человека", - заявил торага.
Участники встречи обсудили вопросы реализации гражданами своих избирательных прав, а также реформы в пенитенциарной системе.
Отметим, во встрече приняли участие Омбудсмены Кыргызстана, Австрии и Турции, Уполномоченный по правам человека России и Узбекистана, Уполномоченный по правам ребенка Казахстана, а также председатель Комитета ООН по правам человека.

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