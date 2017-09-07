Кыргызстан и Узбекистан планируют открыть новую трассу Андижан-Ош-Кашгар

7 сентября 2017, 9:39 Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. Власти Кыргызстана и Узбекистана рассматривают возможность открытия трассы Андижан-Ош-Кашгар. Об этом 6 сентября на официальной церемонии открытия КПП "Достук" сообщил губернатор Андижанской области РУз Шухратбек Абдурахманов.

Выступая перед жителями по обе стороны от КПП, чиновник не стал скрывать своей радости и рассказал, что "впервые за 20 лет полетел в Бишкек самолетом из Оша и обратно вернулся тем же маршрутом", передаёт centralasian.org.

"Впервые за 20 лет. В ближайшие дни через КПП "Достук" вы сможете проходить, просто показав паспорт, не надо будет никаких телеграмм, каких-то других документов. Наша главная цель - чтобы простые жители могли спокойно ходить друг к другу в гости, видеться друг с другом", - сказал Абдурахманов.

А депутат Жогорку Кенеша Искендер Матраимов отметил, что "5-6 сентября 2017 года будут золотыми буквами вписаны в историю кыргызско-узбекских отношений". "И КПП "Достук" который мы сегодня открываем, действительно оправдывает свое название", - заметил парламентарий.

Во вторник, 6 сентября, завершился двухдневный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Кыргызстан. В рамках этого визита президентами двух стран был подписан ряд документов, в том числе договор между КР и РУз о кыргызско-узбекской государственной границе, по которому обе стороны согласовали около 85% общей границы.