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"Калашников" представил новый пистолет, который может заменить Макаров

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/kalashnik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446503-ru.html

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7 сентября 2017, 9:43       Комментарии

Бишкек, 7.09.17 /Кабар/. Российский концерн "Калашников" представил новый пистолет ПЛ-15К (компактный пистолет Лебедева). В концерне сообщили, что новый ПЛ-15К сможет стать полноценной заменой пистолету Макарова, пишет РИА Новости.
Пл-15К создан на базе полноразмерного пистолета ПЛ-15 и имеет с ним схожие внутренние механизмы и принципы действия автоматики. Вес пистолета без патронов составил 0,72 килограмма. Емкость магазина — 14 патронов. Первые выстрелы из оружия были произведены 2 августа на форуме Армия-2017.
"Учитывая, что основная часть усилий на сегодняшний день направлена на подготовку основной машины, компактный пистолет мы разрабатывали по остаточному принципу. Но, несмотря на напряженность и скорость проводимых работ, удалось сделать так, что машина на форуме отработала с минимальным количеством замечаний", — рассказал ведущий инженер-конструктор концерна "Калашников" Дмитрий Лебедев.

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