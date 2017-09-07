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Власти Таджикистана через SMS призывают граждан носить национальную одежду

Источник:
http://www.vb.kg/doc/365920_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446501-ru.html

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7 сентября 2017, 9:22       Комментарии

Абоненты мобильных операторов Таджикистана утром 6 сентября получили необычные SMS-сообщения. В сообщениях содержится призыв к жителям носить только национальную одежду. В Комитете по делам женщин и семьи при правительстве Таджикистана подтвердили, что SMS-сообщения отправлены по их просьбе.
"Мы отправили официальные письма руководству компании "Таджиктелеком" и другим операторам сотовой связи, чтобы они отправкой SMS-сообщений способствовали реализации Закона "Об упорядочении традиций и обрядов", который обязывает граждан страны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду", - сообщила представитель комитета Махбуба Азимова.
"Ношение национальной одежды обязательно!", "Уважайте национальную одежду", "Давайте превратим ношение национальной одежды в добрую традицию" - такие SMS-сообщения получили более 6 млн обладателей мобильных телефонов.
Напомним, нижняя палата парламента Таджикистана 23 августа внесла поправки в Закон "Об упорядочении традиций и обрядов" и обязала граждан страны носить национальную одежду. "Физические и юридические лица обязаны соблюдать атрибуты национальной культуры - знать государственный язык и носить национальную одежду", - говорится в поправке к части 4 прим. 1 статьи 14 данного закона.
Ранее сотрудники госорганов Таджикистана провели в столице профилактические беседы с 8 тысячами женщинами, которые надевают хиджаб. Рабочие группы, в состав которых вошли представители комитета по делам женщин и семьи, комитета по делам религии, МВД и других ведомств, объясняли женщинам, что носить хиджабы, сатры и тюрбаны – это чуждо традициям таджиков.

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